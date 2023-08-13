انت الأن تتابع خبر أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد التتويج بالبطولة العربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي عن سعادته بالتتويج بلقب البطولة العربية للأندية ” كأس الملك سلمان ” علي حساب منافسه الهلال في المباراة التي أقيمت مساء أمسِ علي ملعب استاد مدينة الملك فهد.ونجح كريستيانو رونالدو في قيادة فريقة النصر السعودي للفوز بهدفين مقابل هدف أمام الهلال في المباراة النهائية من البطولة العربية

كريستيانو رونالدو يحصد جوائز البطولة

وسجل كريستيانو رونالدو هدفي النصر السعودي في شباك الهلال بعد التأخر بهدف ليقود الدون رفقاه للقب الأول من البطولة العربية في تاريخ النادي

وتعد البطولة العربية هي الأولي بالنسبة لـ كريستيانو رونالدو مع فريق النصر منذ انتقاله للدوري السعودي في الانتقالات الشتوية الماضية قادما من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر .

وقال كريستيانو رونالدو عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه فخور بتحقيق لقب البطولة العربية للأندية موجهًا الشكر لزملاءه في الفريق بعد مجهودهم الرائع في كل مباريات البطولة.

جوائز البطولة العربية

وأوضح كريستيانو رونالدو أن الإنجاز العظيم تحقق بفضل النادي والعائلة والأصدقاء وأهدي اللقب لجماهير النادي .

وحصد كريستيانو رونالدو جائزة هداف البطولة العربية برصيد 6 أهداف فيما حصل زميله نواف العقيدي علي جائزة أفضل لاعب في البطولة العربية والصربي سافيتش علي جائزة أفضل لاعب في البطولة

وحصل فريق النصر السعودي علي جائزة بطل البطولة العربية والتي تقدر بنحو 6 ملايين دولار فيما حصل الهلال علي 2.5 ملايين دولار كوصيف للبطولة .