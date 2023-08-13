انت الأن تتابع خبر ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو.. فوز ثمين للملكي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهت مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو بلباو بفوز الملكي بنتيجة هدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم علي ملعب سان ماميس ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الأسبانيسجل أهداف مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو بيلباو كلا من الفارو رودريجيز في الدقيقة 28 من زمن المباراة وجود بيلينجهام في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

ملخص مباراة ريال مدريد

وسجل الدولي الإنجليزي بيلينجهام بصمته في مباراة ريال مدريد ونجح في تسجيل هدف في أول ظهور رسمي مع الملكي في مشورا إستعادة لقب الدوري الإسباني الذي خسرة الموسم الماضي لصالح غريمه التقليدي برشلونة

وخاض أنشيلوتي مباراة ريال مدريد بتشكيل يضم كلا من لونين في حراسة المرمي وأمامه كارفخال وميليتاو وألابا وفران جارسيا وفي الوسط كلا من كاما فينجا وتشواميني وفالفيردي والهجوم فينيسوس جونيور ورودريجو وبيلينجهام .

مباراة ريال مدريد القادمة

ومن المقرر أن يواجه فريق ريال مدريد منافسه ألميريا المباراة القادمة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني يوم الأحد 20 أغسطس

ويبدأ فريق برشلونة مهمة الدفاع عن اللقب أمام خيتافي اليوم في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسعودية علي ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز

ويعد فريق ريال مدريد أكثر الفرق تتويجا بلقب الدوري الأسباني برصيد 35 لقب فيما يأتي فريق برشلونة في المركز الثاني برصيد 27 لقب وخلفه أتليتكو مدريد برصيد 11 لقب

وخسر فريق ريال مدريد لقب الدوري الأسباني ثلاث مرات في أخر خمس نسخ حيث حقق برشلونة لقبين موسم 2018-2019 وموسم 2022-2023 بينما حقق فريق أتليتكو مدريد لقب موسم 2020-2021.