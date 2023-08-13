منتخب السلة ينهي معسكره التدريبي

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رياض - احمد صلاح - بعد خسارته أمام نظيره الإيراني، اختتم المنتخب الوطني لكرة السلة، الأحد، معسكره التدريبي الذي أقامه في جورجيا.

وشارك منتخبنا الوطني في بطولة كأس جورجيا الدولية الودية.

والتقى منتخبنا مع المنتخب الايراني ضمن البطولة الودية على صالة "تبليسي أرينا"، وخسر اللقاء بنتيجة بـ81 نقطة مقابل 73، ليحل في المركز الرابع في البطولة التي شهدت مشاركته إلى جانب منتخبات ايران ومونتينيغرو والدولة المضيفة جورجيا.

وكان المنتخب استهل، مشواره في البطولة بالخسارة أمام جورجيا بنتيجة 86 نقطة مقابل 69.

وجاء المعسكر التدريبي والبطولة الودية، ضمن تحضيرات المنتخب الوطني لخوض نهائيات النسخة 19 من بطولة كأس العالم 2023، التي تحتضنها الفلبين واليابان وأندونيسيا (استضافة مشتركة) في الفترة من 25 آب الحالي إلى 10 أيلول المقبل.