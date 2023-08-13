انت الأن تتابع خبر نيمار يوافق رسميًا على الانضمام للهلال والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة ليكيب الفرنسيّة، الأحد، أنّ النجم البرازيلي نيمار وافق رسميًا على عرض نادي الهلال السعودي، وبحسب الصحافي الفرنسي لويك تانزي، اتفق الجناح البرازيلي على عقد لمدة عامين ليصبح النجم العالميّ التالي الذي سينضم للدوري السعودي.

تبقى الآن الاتفاق على قيمة الصفقة، وسط توقعات في فرنسا بأنّ الاتفاق بين باريس سان جيرمان والهلال لن يكون صعبًا لحاجة النادي الفرنسي لبيع اللاعب، وذكرت سكاي سبورتس البريطانيّة أنّ عرض الهلال لشراء عقد نيمار يصل إلى 80 مليون يورو.