التعادل يحسم قمة تشيلسي وليفربول
انتهت قمة المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم بين تشيلسي وضيفه ليفربول بالتعادل 1-1 على ملعب "ستامفورد بريدج"، في مباراة مثيرة شهدت إلغاء هدف لكل من الفريقين.
ومنح لويس دياز التقدم للفريق الضيف بعد تمريرة مذهلة من محمد صلاح في الدقيقة 18.
وبدا أن صلاح في طريقه لهدفه التاسع ليصبح أكثر من سجل في الجولة الافتتاحية بالدوري الممتاز عندما هز الشباك في الدقيقة 29.
لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل على قائد المنتخب المصري.
وأدرك الوافد الجديد أكسيل ديساسي التعادل لتشيلسي من مدى قريب في الدقيقة 37.
وبعد ذلك بدقيقتين أضاف بن تشيلويل الهدف الثاني لصاحب الأرض قبل تدخل حكم الفيديو لإلغائه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعادل يحسم قمة تشيلسي وليفربول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.