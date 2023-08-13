انت الأن تتابع خبر ساديو ماني يسخر من مشجع سعودي: محمد صلاح لم يحصل على كأس أفريقيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف ساديو ماني لاعب فريق النصر السعودي عن رأيه في زميله السابق محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي حاليا، وذلك بعد نهاية مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية ” كأس الملك سلمان للأندية”.وقام أحد مشجعي نادي النصر السعودي بتوجيه سؤال لـ ساديو ماني أثناء الإحتفال بلقب البطولة العربية حول محمد صلاح ورأيه في أداءه وكان رد السنغالي ضاحكا أنه حقق لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية والفرعون لم يحققه

ماني أفضل من صلاح

ويبدو بشكل واضح أن ساديو ماني يؤكد علي أفضليته علي محمد صلاح ونجاحه في جلب لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لبلاده السنغال علي عكس منافسه

وكان نادي النصر السعودي توج بلقب البطولة العربية بعد الفوز علي فريمه التقليدي الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت علي ملعب ستاد الملك فهد

وحقق ساديو ماني اللقب الأول مع فريق النصر السعودي بعد انتقاله خلال الانتقالات الصيفية الحالية إلي صفوفه قادما من نادي بايرن ميونخ الألماني

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل هدفي النصر في شباك الهلال ليتوج بلقب هداف البطولة العربية

محمد صلاح

ويعد لقب البطولة العربية هو الأول لصالح فريق النصر السعودي حيث لم يسبق الفريق تحقيق اللقب طوال تاريخه في حيث ان الهلال حقق اللقب مرتين.

في سياق أخر ينتظر محمد صلاح لتحقيق رقم قياسي جديد مع فريق ليفربول بتسجيله هدف علي لأقل في شباك فريق تشيلسي ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي ليكون أكثر لاعب تسيجلا في المباريات الإفتتاحية برصيد 8 أهداف حيث يتساوي حاليا مع روني والان شيرار وجيرارد.