انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الشباب والأخدود في الجولة الأولى من دوري روشن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد الجميع معرفة موعد مباراة الشباب والأخدود في دوري روشن للمحترفين خلال هذا الموسم، وهو من الفرق الصاعدة حديثاً، وتعد من ضمن المنافسات الخاصة بالجولة الأولى من البطولة، وهي من أكثر الأشياء التي يريد أن يعرفها الجميع.

موعد مباراة الشباب والأخدود

وتبث مباراة الشباب والأخدود يوم الاثنين 14 أغسطس 2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة بالرياض، وسوف تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الـ 9 مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتعد من أهم اللقاءات الهامة الذي يريد الجميع مشاهدتها ومتابعتها الجميع في الوقت الحالي، ويتابعها الجميع في العديد من الأوقات المختلفة.

ويتأهب فريق الشباب ليقابل فريق الأخدود على ستاد الأمير فيصل بن فهد، وأيضاً خاض نادي الشباب الكثير من المباريات الودية وهو الذي يستكمل مشواره وبعد هذا يكون بالمنافسة في البطولة العربية وودعها بشكل مؤسف وطريقة تخيب جميع الآمال بعد الخسارة التي توجد أمام نادي الهلال بنتيجة 3 أهداف أمام هدف واحد في مباراة الدور النصف نهائي، ويتابعها عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان.

رابط حجز تذاكر مباراة الشباب والأخدود

وقام نادي الشباب عن رابط حجز تذاكر المباراة، ويكون عن طريق موقع تكت مكس وهو المتخصص في حجز تذاكر دوري روشن للمحترفين، ويكون من خلال ما يلي:

ادخل على الموقع وانقر على احجز الآن.

وبعدها سجل الدخول عن طريق البريد الإلكتروني وضع كلمة المرور.

وفعل حجز التذاكر عن طريق وسيلة الدفع الإلكتروني التي تخصك.

ولابد أن تعرف أن أسعار تذاكر مباراة الشباب والأخدود وهي تبدأ من 19 ريال سعودي لـ 300 ريال سعودي على حسب الفئة، وتكون وفقاً لما يلي: