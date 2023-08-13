انت الأن تتابع خبر مسلمش على كلوب.. سر غضب محمد صلاح بعد استبداله أمام تشيلسي (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رصدت كاميرات مباراة ليفربول وتشيلسي التي أقيمت اليوم الأحد، على أرضية ستاد ستامفوردبريدز معقل البلوز، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال موقع عرب فايف ستشاهد فيديو لحظة خروح محمد صلاح.

غضب محمد صلاح بعد استبدالهفي الدقيقة 77 من أحداث مبارارة ليفربول وتشيلسي، ظهرت علامات غضب على اللاعب محمد صلاح، أثناء لحظة استبدالة من قبل يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، لكي يدخل هرفي أليوت بديلاً عنه.

تصدر لحظة غضب محمد صلاح من استبداله بهرفي أليوت في الدقيقة 77 من المباراة التي تقام ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، حالة من الجدل الواسع عبر صفحات السوشيال ميديا من قبل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

محمد صلاح يفشل في تحقيق رقم قياسي

الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية والوطن العربي يبحثون عن سر غضب محمد صلاح بعد استبداله أمام تشيلسي، أرجح السبب في ذلك فشل محمد صلاح في تحقيق رقم قياسي بسبب عدم التسجيل في المباراة الافتتاحية للموسم السابع على التوالي.

انتهى لقاء ليفربول وتشيلسي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1 بعد تقدم ليفربول في الدقيقة 18 عن طريق لويس دياز بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح، وأدرك أكسيل ديساسي التعادل لصالح تشيلسي في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

وكيل محمد صلاح يرد على مفاوضات الاتحاد السعودي

علق رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على ما تردد حول وجود عرض من قبل نادي الاتحاد السعودي لضم الفرعون المصري في الانتقالات الصيفية الجارية، عبر صفحته الشخصية قائلاً: “إذا كنا نفكر في مغادرة ليفربول هذا العام، فلم نكن نجدد العقد الصيف الماضي، محمد لا يزال ملتزمًا بعقده في ليفربول”.