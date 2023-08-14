انت الأن تتابع خبر هل سيرحل نيمار إلى الأهلي السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وكالة فرانس برس أن مصدرا مقربا رجح رحيل اللاعب البرازيلي نيمار عن فريقه باريس سان جيرمان متحدثاً عن عرض من السعودية.

وقال المصدر إن البرازيلي الذي قدم إلى سان جيرمان عام 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، "لم يعد جزءاً من خطط المدرب (الجديد الإسباني لويس إنريكي) والنادي".

وأفاد المصدر أن البرازيلي البالغ 31 عاماً يتفاوض حالياً مع أحد الأندية السعودية "والذي يتعين عليه بعد ذلك التوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان"، مؤكداً بذلك ما كشفته الأحد صحيفة "ليكيب" الرياضية عن تقدم الهلال السعودي بعرض لنجم برشلونة السابق.

وأشار مصدر آخر لفرانس برس أن "السعودية تجري فعليا مفاوضات مباشرة مع وكلاء نيمار".

وأضاف أنه "إذا توصلنا إلى اتفاق معه في الساعات المقبلة، فسنبدأ التفاوض مع باريس سان جيرمان على الفور. وسيلعب مع الهلال إذا ما أُبرمت الصفقة"، مؤكداً أنه "سيحصل على راتب كبير".

وسبق لسان جيرمان أن افترق هذا الصيف عن ميسي الذي انتقل إلى إنتر ميامي الأميركي بعدما ارتبط اسمه بانتقال محتمل إلى الدوري السعودي الذي أحدث "ثورة" في سوق الانتقالات هذا الصيف بضمه مجموعة كبيرة من النجوم الكبار في الملاعب الأوروبية، مثل الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي والسنغالي ساديو مانيه والجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وغاب نيمار عن افتتاح الدوري المحلي السبت عندما تعادل سان جيرمان على أرضه مع لوريان من دون أهداف في مستهل حملة الدفاع عن لقبه، وذلك بداعي المرض بحسب ما زعم النادي.

ويتزامن خبر إمكانية رحيل نيمار عن النادي الباريسي مع قرار الأخير بإعادة نجمه الآخر كيليان مبابي إلى الفريق الأول اعتباراً من تمارين الأحد، بعدما استبعد بسبب أزمة تجديد عقده.

والحديث عن رحيل نيمار مخالف لما صرح به نجم برشلونة السابق في تموز حين قال في مقابلة مع الصحفي الرياضي البرازيلي الشهير كاسيميرو ميغيل على شبكة "يوتيوب" "آمل في البقاء في باريس سان جيرمان (هذا الموسم)، لدي عقده معه ولم يتحدث معي أي مسؤول حتى الآن" بشأن الانتقال المحتمل إلى فريق آخر.

وأضاف النجم البرازيلي "أنا هادئ على الرغم من الود المفقود بيني وبين أنصار النادي. سأكون متواجداً هنا مع حب أو من دونه".

وسرت شائعات تحدثت عن إمكانية رحيل نيمار (31 عاما) عن سان جيرمان بسبب إصاباته المتكررة من جهة وإعادة بناء فريق العاصمة الفرنسية من جهة ثانية بإشراف المدرب الجديد إنريكي.

وغاب نيمار عن الملاعب منذ شباط الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية في كاحله وعاود التدريبات في تموز.

وشارك البرازيلي في أوائل الشهر الحالي في أولى مبارياته بعد غياب لقرابة ستة أشهر وسجل هدفين على مدى 90 دقيقة في فوز فريقه على تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بثلاثية نظيفة ودياً في بوسان.

وتحدث نيمار عن إصابته بقوله "كانت اصابة مزعجة، لم يكن الأمر مريحاً على الإطلاق. كانت مراحل التعافي موجعة وصعبة جداً لكني أسعى إلى العودة بطريقة جيدة. بطبيعة الحال، فإن تحقيق الانتصارات تبقى ضمن الأهداف لكني أريد اللعب بطريقة جيدة لأن ذلك أولوية بالنسبة إلي".

ولطالما سرت شائعات عن رغبة نيمار بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة.