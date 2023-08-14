انت الأن تتابع خبر بعد أنباء رحيله.. مبابي يعود رسميًا لتدريبات باريس سان جيرمان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام اللاعب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق بالإعلان عن عودة مبابي لجميع تدريبات باريس سان جيرمان من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكتب “عاجل رسمياً كيليان مبابي يعود لتدريبات باريس سان جيرمان، والنادي يعلن أنه عاد بعد محادثات بناءة بين الطرفين”.

عودة مبابي لتدريب باريس سان جيرمان

وحصل الدولي الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، على استقبال مميز في تدريبات فريقه الأحد بعد انقضاء الأزمة التي تخص قرار تجديده مع نادي العاصمة أثناء الفترة المقبلة، وشارك في التدريبات الجماعية لفريقه، وعبر عن سعادته التي انتشرت بين المجموعة في المران.

واستقبل جميع اللاعبون كيليان مبابي في المران ورحبوا به مرة أخرى، وذلك بعدما غاب التدريبات الأساسية أثناء الفترة الفائتة، وأصدر سان جيرمان بيان فيه “بعد محادثات بناءة وإيجابية للغاية بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي قبل مباراة لوريان في الدوري الفرنسي، تم إعادة اللاعب إلى قائمة الفريق مجددًا اعتبارًا من صباح اليوم الأحد، ويعود مجددا للتدرب مع الفريق”.

أزمة مبابي مع باريس سان جيرمان

وبدء الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان مشواره معه بالتعادل السلبي الذي خيب الآمال أمام لوريان، وذلك نتيجة لغياب مبابي نتيجة لأزمته الأخيرة مع إدارة النادي واستبعاده خلال الفترة الفائتة، وخوضه الكثير من التدريبات مع جميع المستبعدين.

وأيضاً رفض تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان إلى موسم إضافي، وأيضاً أراد أن لا يرحل مع نهاية الموسم القادم، واقتنعت إدارة النادي أن اللاعب عنده خطة ليتفق مع ريال مدريد ويريد أن يذهب له بشكل مجاني، وهذا ما رفضته إدارة النادي لأنها تريد أن تستفيد مادياً منه وتحصل على الكثير من الأموال من خلاله.