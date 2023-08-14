انت الأن تتابع خبر لمواجهة رونالدو.. تقرير يؤكد موافقة نيمار على عرض الهلال السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عاد من جديد عرض الهلال السعودي إلى التفاوض مع فولهام ليتم حسم الصفقة الخاصة بـ ألكسندر ميتروفيتش، وهو مهاجم الفريق الإنجليزي أثناء الميركاتو الصيفي الحالي، وهي من الأشياء الذي تم الكشف عنها مؤخراً.

عرض الهلال السعودي

وأعلن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو وهو المتخصص داخل سوق الانتقالات في شبكة سكاي سبورت، وأن نادي الهلال السعودي عاد من جديد ليتواصل مع ميتروفيش بغرض ضم اللاعب إلى الصفوف الخاصة بالفريق، وقال أن الهلال سوف يكثف كل مفاوضاته أثناء الساعات القادمة مع فولهام ليتم حسم صفقة ميتروفيتش.

وأما عن نيمار فهو قد ارتبط بالعودة لبرشلونة ولكن الأزمة التي يعيشها النادي الكتالوني من الأشياء التي تمنعه من أن يقدم عرض إلي نادي باريس سان جيرمان، وأنه حتى الوقت لم ينته من تسجيل كل اللاعبين ليقوم بخوض الموسم الجديد في الفترة الحالية، وهي من أبرز الصفقات التي تم الكشف عنها مؤخراً لتقديم أفضل المباريات وتحقيق الإنجازات الرائعة لـ نادي باريس.

الهلال السعودي يحسم صفقته مع نيمار

ومن ناحية أخرى يقترب نادي الهلال السعودي من حسن الصفقة الخاصة بالبرازيلي نيمار دا سيلفا وهو جناح فريق باريس سان جيرمان أثناء موسم الانتقالات الصيفية الحالية، واظهر نيمار موافقته على فكرة الانضمام إلى صفوق الهلال بعدما فشل في أن يجد عرض من خلال أحد الأندية الأوروبية.

وأعلنت التقارير الصحفية السعودية أن نادي الهلال أنهي اتفاقه مع باريس سان جيرمان ليتم ضم نيمار، وتم التأكيد على أن باريس سان جيرمان سوف يحصل على 60 مليون يورو أمام الموافقة على بيع نيمار إلي الهلال، وأنه سوف يحصل على راتب سنوي يصل لـ 160 مليون يورو أمام انضامه للهلال.