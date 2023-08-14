انت الأن تتابع خبر رسميا .. نيمار إلى الهلال السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نادي الهلال السعودي رسميا تعاقده مع اللاعب البرازيلي نيمار لمدة موسمين ، وبراتب سنوي يبلغ 160 مليون يورو.



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، سيخضع نيمار للفحص الطبي في باريس، تمهيدا لتوقيع عقوده مع النادي السعودي



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الهلال سيقدم صفقة نيمار، الأربعاء المقبل، في حدث ضخم في الرياض



وكتب ، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا فابريزيو رومانو على حسابه ب"تويتر": "ينهي الهلال المستندات الرسمية لصفقة نيمار، الإثنين، بعدما وافق اللاعب بشكل نهائي على عقد لمدة عامين"



وأضاف خبير الميركاتو: "يعمل أيضا محامو نيمار على مراجعة العقود الرسمية، كما أن الهلال السعودي حجز موعد الكشف الطبي بالفعل"



وذكرت تقارير أن عقد نيمار سيكون حتى 2025، وسيحصل على راتب سنوي يبلغ 160 مليون يورو.