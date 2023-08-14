انت الأن تتابع خبر منتخب السلة للسيدات يحقق انتصارا جديدا بكأس آسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق المنتخب الوطني لكرة السلة للسيدات، الاثنين، انتصارا جديدا في إطار منافسات نهائيات المستوى الثاني من بطولة كأس آسيا.

وتمكن المنتخب الوطني من الفوز على منتخب سيريلانكا بنتيجة 82-41 في المباراة التي جرت في تايلند.

وهذا الفوز هو الثاني لمنتخب السيدات بعد فوزه الأحد على منتخب تايلند.

ويلتقي المنتخب نظيره الكازخستاني الثلاثاء، إذ يحتاج المنتخب لفوز ليضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي، فيما خسارته ستنقله لخوض التصفيات المؤهلة للدور ذاته.