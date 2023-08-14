انت الأن تتابع خبر ريال مدريد يستعير أريزابالاغا من تشيلسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن ناديا ريال مدريد وتشيلسي، الاثنين، توصُّلَهما إلى اتفاقٍ يقضي بإعارةِ حارسِ المرمى كيبا أريزابالاغا لمدة موسمٍ واحدٍ إلى النادي الإسباني، وبحسب وكالة رويترز، سيصل أريزابالاغا البالغ عمره 28 عامًا كبديل مؤقت للحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي سيغيب عدة أشهر بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال حصة تدريبية الخميس الماضي.

وانضم أريزابالاغا إلى تشيلسي من أتليتيك بيلباو في 2018 مقابل 80 مليون يورو في صفقة قياسية لحارس مرمى، لكنه لم يشعر بالارتياح في النادي اللندني الذي تعاقد مع الحارس روبرت سانشيز من برايتون آند هوف ألبيون الصيف الحالي.

وذكرت تقارير أن بايرن ميونيخ استهدف التعاقد مع الحارس الإسباني؛ إذ يسعى النادي الألماني لاستبدال حارسه المصاب مانويل نوير، لكن ريال مدريد تحرك بشكل أسرع لحسم الصفقة.