انت الأن تتابع خبر اسم جديد لدوري نجوم قطر هذا الموسم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر واللجنة المنظمة لمعرض إكسبو 2023 الدوحة، عن توقيع اتفاقية تعاون وشراكة يتم بموجبها إطلاق اسم (دوري نجوم إكسبو) على الموسم الجديد 2023/ 2024.

وبحسب مصادر إعلاميّة، فإنّ الإعلان عن هذه الاتفاقية جاء على هامش فعالية تدشين الموسم الكرويّ التي أقيمت الاثنين، بحضور هاني طالب بلان الرئيس التنفيذي لمؤسسة دوري نجوم قطر، ومحمد علي الخوري الأمين العام لمعرض إكسبو الدوحة.

وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الإمكانات والخبرات المشتركة وتحقيق التطلعات والأهداف بين الطرفين وإبراز هذا المشروع الكبير عبر الرياضة وكرة القدم، بالإضافة إلى حرص مؤسسة دوري نجوم قطر على التعاون مع كافة الجهات في الدولة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

وقال هاني طالب بلان خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن الاتفاقية: يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع اللجنة المنظمة لمعرض (إكسبو 2023 الدوحة)، التي تم بموجبها إطلاق الاسم الرسمي لبطولة الدوري خلال الموسم الجديد، الذي سيكون منصة رياضية للترويج ونشر الرسائل المراد توصيلها عن هذا الحدث العالمي الذي سيقام في الدوحة خلال الفترة المقبلة.