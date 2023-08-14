انت الأن تتابع خبر موعد مباراة اتحاد جدة والرائد في الدوري السعودي .. إليكم ترددات القنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقص الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة مساء اليوم الأثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، 27 محرم 1445 هجرياً، شريط بطولة الدوري السعودي للموسم الجديد 2023-2024 أمام الرائد، وذلك بعد حصده لقبها في العام الماضي 2022-2023.

اتحاد جدة والرائد:

ويدخل اتحاد جدة مباراة الرائد وهو مدجج بعدد كبير من النجوم الذين تعاقد معهم كباقي الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفي مقدتهم نجم منتخب فرنسا وريال مدريد كريم بنزيما، حيث يسعي لاعبو الفريق في اسعاد الجماهير بعد الخروج من بطولة كأس الملك سلمان للأندية على يد الهلال والتي حصدها النصر السعودي.

موعد مباراة اتحاد جدة والرائد في الدوري السعودي :

تقام مباراة اتحاد جدة والرائد في الدوري السعودي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والرائد في الدوري السعودي:

تقوم مجموعة قنوات SSC السعودية بنقل أحداث المباراة التي ستقام على أرضية ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية وبالتحديد قناة SSC1 SD، حيث يقوم حماد العنزي بالتعليق على مجاريتها.

تردد القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والرائد في الدوري السعودي:

ترددات قنوات SSC :

نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

عرب سات

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

قائمة اتحاد جدة أمام الرائد في الدوري السعودي:

وكشفت القائمة الخاصة بنادي اتحاد جدة لمواجهة الرائد في الجولة الأولي من دوري روشين السعودي، عن تواد الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، وذلك بعد غيابه عن مباراة الهلال في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية، بالإضافة إلي كلا من كريم بنزيما وجوتا، رومارينيو وفابينهو والدولي الفرنسي نجولو كانتي