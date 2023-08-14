انت الأن تتابع خبر بعد إصابة كورتوا.. ريال مدريد يضم كيبا حارس تشيلسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بشكل رسمي، أصبح الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا، لاعباً في صفوف فريق ريال مدريد، بعد الإعلان عن ضم الحارس قادماً من صفوف تشيلسي الإنجليزي.نادي ريال مدريد، أعلن في بيان رسمي اليوم الإثنين، الحصول على توقيع كيبا قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة لموسم واحد، حتى 30 يونيو 2024.

ريال مدريد يضم كيبا أريزابالاجا

كيبا سيتم تقديمه للجمهور والإعلام، غدا الثلاثاء 15 أغسطس في مدينة ريال مدريد الرياضية “فالديبيباس”.

لا يوجد بند أحقية الشراء في عقد الحارس الإسباني. سيعود كيبا إلى تشيلسي بعد نهاية الموسم الجاري مع دفع ريال مدريد لمبلغ مليون يورو للنادي الإنجليزي.

كيبا كان قريب من الانضمام لنادي بايرن ميونخ الألماني، وذلك حسب ما صرح يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي للنادي الألماني، لكن الحارس الإسباني اختار اللعب لريال مدريد.

وكان كيبا البالغ من العمر 28 عاما، قد انضم لتشيلسي في عام 2018 قادما من صفوف فريق أتلتيك بلباو الإسباني مقابل 80 مليون جنيه إسترليني كأغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم وقتها.

التعاقد مع حارس تشيلسي، جاء بعد إصابة حارس الفريق المدريدي الأساسي، البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي، ما يعني غيابه لفترة تتراوح بين 6 و8 أشهر.

كيبا حرس عرين تشيلسي في 163 لقاء، ونال 10 بطاقات صفراء.

صفقات ريال مدريد صيف 2023

الحارس الإسباني الشاب، هو خامس صفقات النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التعاقد مع كل من جود بيلينجهام وفران جارسيا وأردا جولر وخوسيه لويس ماتو “خوسيلو”.

وكشفت تقارير أن النادي الإسباني، لن يقوم بالتعاقد مع مدافع بدلاً من البرازيلي ميليتاو، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وأن كارل أنشلوتي المدير الفني للفريق قد يستعين بمدافع من الفريق الرديف للريال.