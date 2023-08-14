انت الأن تتابع خبر صفقة نيمار والهلال السعودي في الأمتار الأخيرة.. نجم باريس سان جيرمان في دوري روشن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - باتت صفقة نيمار النجم البرازيلي ولاعب باريس سان جيرمان، مع الهلال السعودي في المراحل الأخيرة ، بعد ما كشفت شبكة “سكاي سبورتس” أن نادي الزعيم يجهز موعدًا للكشف الطبي لصفقة جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان.النجم البرازيلي نيمار ، اقترب بشكل مؤكد من الانتقال إلى الهلال في صفقة تقدر قيمتها بمبلغ 160 مليون يورو لتدعيم صفوف الفريق الأول.

نيمار في صفوف الهلال السعودي

صحيفة الرياضية السعودية، أكدت أن نيمار سينضم لصفوف الهلال السعودي لمدة موسمين.

الصحفي ماتيو موريتو ، قال أن النجم البرازيلي سينضم لصفوف الهلال مقابل 400 مليون دولار على موسمين.

إذاعة BBC، أكدت انتقال النجم البرازيلي لصفوف الزعيم السعودي.

الصحفي الإيطالي فابرزيو رومانو، أكد أن النادي السعودي نجح في إقناع نيمار ووالده بالانتقال لصفوف دوري روشن.

وأضاف رومانو أن الهلال قد جهز أيضًا العقود الرسمية لتوقيع البرازيلي في انتظار الضوء الأخضر من معسكر نيمار للإعلان عن الصفقة.

شبكة beIN sports ، أعلنت أن نيمار أصبح لاعب في صفوف الفريق الهلالي.

صحيفة ليكيب الفرنسية، أكدت أن الهلال أنهى اتفاقه مع نيمار على الانضمام لصفوف الزعيم بعقد يمتد لموسمين تنتهي بموسم 2025، على أن يحصل اللاعب على 160 مليون يورو بشكل إجمالي خلال الموسمين.

النجم البرازيلي كان قريبا من العودة إلى برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم، قبل أن يغير وجهته ويقترب من صفوف الهلال.

نيمار حل الهلال التهديفي

ويعاني الهلال من أزمة تهديفية ظهرت واضحة في نهائي البطولة العربية للأندية أمام مواطنه النصر، والتي حسمها الأخير بهدفين لهدف من تسجيل النجم العالمي كريستيانو رونالدو.

ويرى مسئولي الهلال في نيمار حل لمشكلة التهديف في الفريق الأزرق.