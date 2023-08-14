موعد مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي اليوم

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رياض - احمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراته الأولي في النسخة الجديدة من دوري روشن السعودي أمام الاتفاق، مساء اليوم الأثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، 27 محرم 1445 هجرياً.

النصر والاتفاق:

يدخل النصر مباراة الاتفاق بمعنويات عالية بعد الفوز بلقب بطولة كأس الملك سلمان للأندية عقب تغلبه على غريميه التقليدي الهلال السعودية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، لذا يسعي لاعبو العالمي السعودي بقيادة النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو والسنغاني ساديو ماني، من اسعاد الجماهير في هذه المباراة.

في المقابل يسعي الاتفاق السعودي بتحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر تحت القيادة الفنية الجديدة بقيادة نجم ليفربول الإنجليزي، ستيفن جيراد، مع تدعم الفريق بعدد من اللاعبين المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

موعد مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي:

تقام مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي:

تقوم مجموعة قنوات SSC السعودية بنقل أحداث المباراة التي ستقام على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد وبالتحديد قناة SSC1 SD، حيث يقوم مشاري القرني بالتعليق على مجاريتها.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي:

ترددات قنوات SSC :

نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

عرب سات

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

غيابات النصر عن مباراة الاتفاق:

من المتوقع أن يغيب عدد كبير من اللاعبين وفي مقدمتهم البرتغالي كرستيانو رونالدو والمدافع عبد الله مادو وعلي لاجامي بسبب الإصابة بالإضافة إلي إيليكس تيليس وتاليسكا وبروزفيتش وسيكو فوفانا وسلطان الغنام وعبد الله الخبيري بعد الحصول على راحة بعد البطولة العربية