التعادل السلبي يُنهي مباراة برشلونة وخيتافي
تعادل برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، مع مضيفه خيتافي من دون أهداف، الليلة الماضية، ضمن مباريات الجولة الأولى من المسابقة للموسم الرياضي 2023 - 2024.
ولم تكلل مساعي الفريقين في الوصول لشباك كليهما في الوقت الذي لعب فيه برشلونة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة (42) بعد تلقي جناحه البرازيلي رافينيا البطاقة الحمراء، ولم تمضِ نصف ساعة حتى لحق به المدرب تشافي مطرودًا من الملعب نتيجة احتجاجه على قرارات الحكم في الدقيقة (71).
وفي الجولة نفسها، فاز ريال بيتيس على مضيفه فيا ريال بهدفين مقابل هدف سجلهما أيوزي بيريز في الدقيقة (20)، وويليان خوسيه (90+5)، فيما أحرز هدف فياريال الوحيد لاعبه خورخي كوينكا (61).
وبهذا الفوز كسب بيتيس ثلاث نقاط قبل مواجهته مع أتلتيكو مدريد في الجولة المقبلة، مقابل لا شيء لفريق فياريال الذي يلتقي مع ريال مايوركا الأسبوع المقبل.
كما فاز أوساسونا على مضيفه سلتا فيغو بهدفين دون رد، حملا توقيع كل من: روبن غارسيا في الدقيقة (24)، وموي غوميز في الدقيقة (74)، ليضمن أوساسونا ثلاث نقاط وبداية جيدة قبل الجولة المقبلة التي يحل فيها ضيفًا على أتلتيك بيلباو، فيما يرحل سيلتافيغو لمواجهة ريال سوسييداد بملعبه.
وستختتم الجولة الأولى من المسابقة بمواجهتين اليوم الاثنين، يستقبل فيهما (ديبورتيفو ألافيس) فريق قادش، فيما يحل غرناطة ضيفًا على أتلتيكو مدريد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعادل السلبي يُنهي مباراة برشلونة وخيتافي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.