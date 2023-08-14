التعادل السلبي يُنهي مباراة برشلونة وخيتافي

التعادل السلبي يُنهي مباراة برشلونة وخيتافيتعادل برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، مع مضيفه خيتافي من دون أهداف، الليلة الماضية، ضمن مباريات الجولة الأولى من المسابقة للموسم الرياضي 2023 - 2024.

ولم تكلل مساعي الفريقين في الوصول لشباك كليهما في الوقت الذي لعب فيه برشلونة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة (42) بعد تلقي جناحه البرازيلي رافينيا البطاقة الحمراء، ولم تمضِ نصف ساعة حتى لحق به المدرب تشافي مطرودًا من الملعب نتيجة احتجاجه على قرارات الحكم في الدقيقة (71).

وفي الجولة نفسها، فاز ريال بيتيس على مضيفه فيا ريال بهدفين مقابل هدف سجلهما أيوزي بيريز في الدقيقة (20)، وويليان خوسيه (90+5)، فيما أحرز هدف فياريال الوحيد لاعبه خورخي كوينكا (61).

وبهذا الفوز كسب بيتيس ثلاث نقاط قبل مواجهته مع أتلتيكو مدريد في الجولة المقبلة، مقابل لا شيء لفريق فياريال الذي يلتقي مع ريال مايوركا الأسبوع المقبل.

كما فاز أوساسونا على مضيفه سلتا فيغو بهدفين دون رد، حملا توقيع كل من: روبن غارسيا في الدقيقة (24)، وموي غوميز في الدقيقة (74)، ليضمن أوساسونا ثلاث نقاط وبداية جيدة قبل الجولة المقبلة التي يحل فيها ضيفًا على أتلتيك بيلباو، فيما يرحل سيلتافيغو لمواجهة ريال سوسييداد بملعبه.

وستختتم الجولة الأولى من المسابقة بمواجهتين اليوم الاثنين، يستقبل فيهما (ديبورتيفو ألافيس) فريق قادش، فيما يحل غرناطة ضيفًا على أتلتيكو مدريد.