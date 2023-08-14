انت الأن تتابع خبر تصريح من مدرب أهلي دبي حول مواجهة الوحدات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث مدرب شباب الأهلي دبي الإماراتي ماركو نيكوليتش، عن أهمية المواجهة بين فريقه ونادي الوحدات، المقررة الثلاثاء 15 آب.

وقال ماركو نيكوليتش خلال المؤتمر الخاص بالمواجهة: "لدينا مواجهة صعبة أمام الوحدات الأردني في دوري أبطال آسيا" وأكد ان صعوبة اللقاء تكمن في خروج المغلوب مبكراً من البطولة، لهذا يحتاج فريقه للفوز.



وأضاف: "نحتاج إلى خوض المواجهة بأعلى درجات التركيز استعدينا بشكل جيد وسندفع بالتشكيل الأكثر جاهزية ونحتاج دعم الجماهير "



وجرى الاثنين الاجتماع التنسيقي لمباراة الوحدات وشباب الأهلي دبي الإماراتي حيث حضر الاجتماع مراقب اللقاء والمعنيين من جانب الاتحاد الآسيوي، ومن جانب نادي الوحدات حضر مدير الفريق محمد جمال ومسؤول الملف الآسيوي، المنسق الإعلامي بسام شلباية، ومسؤول اللوازم عامر نجم حيث تمت مناقشة الأمور المتعلقة باللقاء الذي سيُقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً غدٍ الثلاثاء.

وتقرر أن يرتدي فريق الوحدات القميص الأخضر والشورت الأبيض، بينما سيخوض نادي شباب الأهلي دبي المباراة بالقميص الأحمر والشورت المطابق. وتم التأكيد خلال الاجتماع على عدم إحضار أي أعلام غير متعلقة بالفريقين إلى الملعب.

وجرى التنسيق والترتيب بين مندوب الوحدات بسام شلباية ومراقب المباراة والمسؤول الأمني للتأكد من عدم إدخال أي أعلام غير مرتبطة بالناديين إلى المدرجات حيث سيتم السماح فقط بحمل أعلام الفريقين من قبل الجماهير.