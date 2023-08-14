انت الأن تتابع خبر افتتاح بطولة العالم للمصارعة تحت ٢٠ عاماً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - افتتحت مساء الإثنين بطولة العالم للمصارعة تحت ٢٠ عاماً والتي يستضيفها الاتحاد الأردني للمصارعة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.



وحضر حفل الافتتاح، رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة، السيد نيناد لالوفيتش، والدكتور ساري حمدان والدكتور خالد عطيات نائبا رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية والأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية، السيدة رنا نظمي السعيد، ورئيس الاتحاد الأردني للمصارعة، السيد محمد العواملة.



هذا ويُشارك في منافسات البطولة ١٢٠٠ مشارك ومشاركة يُمثلون ٦٣ دولة ويتنافسون على مدار ٧ أيام في منافستي المصارعة الحرة والمصارعة الرومانية.



ورحب رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة، محمد العواملة، بالدول المشاركة ومتمنياً لكافة اللاعبين واللاعبات كل التوفيق وقدم "العواملة" شكره للاتحاد الدولي للمصارعة على الثقة الممنوحة للأردن لاستضافة هذا الحدث الكبير. من جانبه عبر رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة عن اعجابه بالجهود الأردنية في التنظيم ومؤكداً أهمية استضافة الأردن لبطولة العالم لتطوير هذه الرياضة في الأردن وزيادة عدد ممارسيها ومتمنياً النجاح والتوفيق لكافة المشاركين.



واشتمل حفل الافتتاح على عروض ولوحات فنية وطنية ومقطوعات موسيقية قدمتها موسيقات القوات المسلحة ونادي الجيل الجديد وفرقة شابات السلط للفلكلور الشعبي وتم عرض فيديو ترويجي للسياحة في الأردن من انتاج هيئة تنشيط السياحة.



ومنح الاتحاد الدولي للمصارعة الأردن شرف استضافة بطولة العالم وذلك بعد نجاحه اللافت في استضافة بطولة آسيا تحت ١٥ و٢٠ عاماً والتي جرت في شهر تموز / يوليو الماضي. وكان الاتحاد الأردني للمصارعة قد أنهى بزمنٍ قياسي كافة استعداداته لاستضافة هذه البطولة التي تعد إحدى أقوى البطولات على روزنامة الاتحاد الدولي للمصارعة.



حيث تم تجهيز صالة الأميرة سمية لتتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي فيما يتعلق باستضافة بطولاته العالمية والصالات التدريبية وكل المرافق الخاصة بالبطولة.