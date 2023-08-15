انت الأن تتابع خبر النابلسي يفتتح بطولة الشباب لخماسيات كرة القدم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير الشباب، محمد النابلسي، الإثنين، خلال إطلاقه في العقبة، أولى منافسات بطولة الشباب لخماسيات كرة القدم 2023، التي تنظمها وزارة الشباب في محافظات المملكة كافة، بمشاركة 736 فريقاً و9 آلاف لاعب ومدرب وإداري، بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج وممثلي الدوائر الأمنية وعدد من رؤساء الأندية وأبناء المجتمع المحلي، إنّ هذه البطولة التي تقام ضمن فعاليات صيف الأردن، تهدف إلى استثمار أوقات فراغ الشباب خلال العطلة الصيفية وتطوير الثقافة الرياضية لديهم وخلق روح التنافس الإيجابي، وتنمية قدراتهم واكتشاف المواهب.

وأضاف النابلسي أنّ إقامة الأنشطة والفعاليات الرياضية تأتي ضمن محور النشاط والصحة البدنية في الاستراتيجية الوطنية للشباب، والذي يهدف إلى تمكين الشباب من أنماط الحياة الصحية ورفع اللياقة البدنية لديهم.

وتتضمن منافسات البطولة التي ستقام على ملاعب المراكز الشبابيّة والأندية والصالات الرياضية في المحافظات؛ إقامةَ الدور الأول على مستوى الألوية خلال الفترة 14 إلى 21 من أغسطس (آب) الجاري، وإقامة الدور الثاني على مستوى المحافظات خلال الفترة من 25-29 أغسطس (آب)، وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وتتضمن البطولة جوائز ومكافآت مالية مجزية للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في كل محافظة.

وشهدت فعاليات الانطلاق إقامة مباراة جمعت بين فريقي الاتحاد والديوان على ملعب شركة تطوير العقبة.