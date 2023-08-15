انت الأن تتابع خبر نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون .. فوز الشياطين الحمر بصعوبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهل مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2024، بالفوز على ضيفه ولفرهامبتون بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب “اولد ترافورد” في الجولة الأولى من “بريميرليج”.مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الهولندي تين هاج، يأمل في العودة هذا الموسم لمنصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب أكثر من عقد من الزمان.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون

دخل مانشستر يونايتد اللقاء بالتشكيل التالي من اختيار تين هاج

حراسة المرمى: اونانا

الدفاع: شاو – مارتنيز – فاران – بيساكا

الوسط: كاسميرو – جرانشو – ماونت

الهجوم: برونو فيرنانديز – راشفورد – انتوني

هدف اللقاء الوحيد جاء من تسجيل المدافع الفرنسي رفائيل فاران، في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

هدف مانشستر يونايتد في شباك ولفرهامبتون

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تقنية الفيديو كانت رحيمة بالشياطين الحمر، بعد ما أقرت عدم وجود ركلة جزاء على الحارس اونانا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من زمن اللقاء.

وحقق العملاق الأحمر أول 3 نقاط له في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2024.

اخبار اليونايتد

صحيفة “ديلي ميل“، قالت أن اليونايتد أجرى محادثات مع أمادو أونانا لاعب وسط إيفرتون، بهدف ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الصحيفة أوضحت أن إدارة يونايتد، ترى بأن تقييم إيفرتون للاعبه الذي يتراوح بين 55 مليون جنيه إسترليني و60 مليون جنيه إسترليني، مبالغ فيه، لذلك يسعى لإقناع التوفيز بضم لاعبين من الشياطين الحمر ضمن الصفقة.

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، خاض 36 مباراة مع إيفرتون حتى الآن.

ويتبقى في عقد أونانا الحالي 4 سنوات مع إيفرتون، وشارك أساسيا في اللقاء الأخير الذي خسره فريقه (1-0) أمام فولهام السبت، ضمن الجولة الأولى من البريميرليج.