انت الأن تتابع خبر قناة قطرية.. محمد صلاح يوافق على مفاوضات الاتحاد السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت قناة الكأس القطرية، أن النجم المصري محمد صلاح، قد وافق على مفاوضات نادي الاتحاد السعودي مع ليفربول الإنجليزي، من أجل الانتقال للعب في الدوري السعودي.صحيفة “الرياضية” السعودية، ذكرت خلال الأيام الماضية ، أن هناك مفاوضات بين محمد صلاح ونادي الاتحاد السعودي، وعرض رسمي بقيمة 180 مليون يورو لمدة موسمين للنجم المصري من أجل الانتقال لشواطئ البحر الأحمر بمدينة جدة السعودية.

لكن رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح، نفى رحيل النجم المصري عن صفوف فريق ليفربول في الصيف الحالي.

محمد صلاح والاتحاد السعودي

أحمد كعكي نائب رئيس نادي الاتحاد والرئيس التنفيذي عبدالوهاب عابد قد سافروا في وقت سابق إلي إنجلترا، في الأيام الماضية للتفاوض مع مسؤولي ليفربول بشأن صفقة محمد صلاح ومعرفة مطالب النادي قبل إتمام التعاقد مع قائد منتخب مصر.

قناة الكأس القطرية، قالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “منح الدولي المصري محمد صلاح الضوء الأخضر لإدارة نادي الاتحاد السعودي للتفاوض مع نظيرتها في نادي ليفربول الإنجليزي للعب ضمن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.