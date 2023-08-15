انت الأن تتابع خبر وكيل محمد شريف يكشف تفاصيل عقده مع الخليج السعودي وسر رحيله عن الأهلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرار رحيل المهاجم محمد شريف جاء بعد موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بسبب أن اللاعب غير راض عن نسبة مشاركته في المباريات مع الأهلي وهذا حقه وكان تفكيره الانضمام لنادي الخليج السعودي، حيث كان شريف بعيدًا عن التشكيل الأساسي في كثير من المباريات، لذلك كان يمر بظروف نفسية صعبة في الموسم الماضي.

محمد شريف

تحدث سيد مصطفى وكيل أعمال مهاجم الأهلي محمد شريف عن كواليس انتقال اللاعب لفريق الخليج السعودي قائلا: إن الأهلي نادي كبير في أفريقيا، وأي لاعب يتشرف بحمل قميصه، لكن الاحتراف هو حلم كل لاعب والمفاوضات بدأت منذ 10 أيام، والعرض الذي وصل للأهلي كان مميزًا جدًا، و كان يتبقى عام واحد في عقد شريف مع النادي الأهلي، وفرصته في المشاركة بالموسم المقبل قد تكون معدومة.

سر رحيل شريف عن الأهلي

كشف مصدر في النادي الأهلي سبب موافقة النادي على رحيل محمد شريف هو أن اللاعب طلب الحصول على راتب من الفئة الأولى، وهو ما رفضته إدارة النادي الأهلي، بعدما عرضت عليه 9 ملايين جنيه فقط في الموسم.

وأوضح وكيل أعماله أن شريف يشعر بالحزن لمغادرة النادي الأهلي، وهذا أمر طبيعي لأنه قضى ست سنوات مع الفريق، لكن كرة القدم لا تعترف بالثوابت، كما أنه لن يلعب شريف في مصر إلا في النادي الأهلي.

تفاصيل عقد محمد شريف مع الخليج السعودي

وأوضح أن شريف ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2023 – 2024، ويحق له التوقيع لأي نادي مجانًا في شهر يناير المقبل، ووافق النادي الأهلي على رحيله بسبب المقابل المادي، بدلا من توقيعه مجانا لأي ناد في يناير المقبل حيث أن نادي الخليج السعودي تقدم بعرض مادي مناسب وهو مليون و600 ألف دولار، أي ما يساوي 50 مليون جنيه.