انت الأن تتابع خبر العروض واقفة طوابير لضم حارس الزمالك.. هل يرحل نجم الفارس الأبيض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلقى حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك العديد من العروض الداخلية والخارجية للرحيل عن الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبعدما انتهت فترة إعارة حارس الفريق الأول بنادي الزمالك أحمد نادر السيد مع فيزيلا البرتغالي عاد الحارس إلى بيته مرة أخرى والعروض واقفة طوابير لضم حارس الزمالك.والعروض واقفة طوابير لضم حارس الزمالك حيث أنه انتهى عقد حارس الفريق الأول أحمد نادر السيد مع الفارس الأبيض ويحق له التعاقد مع أي فريق في الوقت الحالي.

عروض حارس الزمالك

والعروض التي تلقاها حارس الفريق الأول بنادي الزمالك أحمد نادر السيد من الدوري المصري وأبرزها من نادي بيراميدز بجانب عدد من العروض من أندية الخليج.

ويتواصل المسؤولين في نادي الزمالك حارس الفريق الأول أحمد نادر السيد من أجل التشاور لتجديد عقده مع الفارس الأبيض وإذا كان هناك رغبة في الاستمرار داخل القلعة البيضاء.

وهناك عقبة كبيرة أمام المسؤولين في نادي الزمالك في تجديد حارس الفريق الأول أحمد نادر السيد وهي أن الزمالك ممنوع من من قيد الصفقات الجديدة بسبب الغرامات الموقعة عليه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

أزمة قيد الزمالك

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي مرتضى منصور قال في وقت سابق أنه ذهب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وعقد جلسة مع أعضاء الجبلاية وأنه لا يوجد أي أزمة وتم قيد لاعبي الزمالك بالفريق الأول لكرة القدم في القائمة الأولى.

وأضاف مرتضى منصور أنه سيقوم بسداد الغرامة الموقعة على نادي الزمالك بسبب اللاعبين أتشيمبونج وإبراهيما نداي وأنه كانت هناك أزمة مع البنك والجميع يسعى إلى حلها سريعاً وتحويل الأموال المستحقة.