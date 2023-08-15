من هو عمر فايد لاعب المقاولين بعد انضمامه إلى فناربخشة؟

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رياض - احمد صلاح - أعلن نادي فناربخشة التركي مساء أمس عن توصله إلى اتفاق مع نادي المقاولين العرب من أجل التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم عمر فايد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الحساب الرسمي لنادي فناربخشة التركي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولين عمر فايد سيصل إلى مقر النادي من أجل إجراء الفحوصات الطبية والإعلان الرسمي عن تفاصيل الصفقة.وأكد نادي المقاولين على أنه وافق على انتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم عمر فايد إلى صفوف نادي فناربخشة التركي من أجل خوض فترة احتراف جديدة في الملاعب الأوروبية.

عمر فايد لاعب المقاولين

وأضاف نادي المقاولين أنه يرغب في أن يسير لاعب الفريق الأول لكرة القدم عمر فايد في نفس طريق نجم وسط فريق أرسنال محمد النني ومهاجم فريق ليفربول محمد صلاح اللذان خرجا من الدوري المصري إلى قارة أوروبا مباشرة.

كما أكد المشرف العام على الكرة بنادي المقاولين محمد عادل فتحي على أنه يرغب في أن يسير عمر فايد لاعب المقاولين في نفس طريق طريق المحترفين المصريين.

وأضاف محمد عادل فتحي أن عمر فايد لاعب المقاولين سيكون إضافة لفريقه الجديد فناربخشةالتركي وللمنتخبات الوطنية لأنه مشروع لاعب كبير.

وأوضح المشرف العام على الكرة بنادي المقاولين أن عمر فايد لاعب المقاولين كان بمثابة مشروع لتكرار التجارب المشرفة في الملاعب الأوروبية مثل نجم وسط فريق أرسنال محمد النني ومهاجم فريق ليفربول محمد صلاح.

من هو عمر فايد لاعب المقاولين؟

لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولين عمر فايد تألق مع فريقه في الموسم الماضي وقدم مستويات كبيرة ونجح النادي في تسويقه أوروبيا.

وشارك عمر فايد لاعب المقاولين مع منتخب مصر الأولمبي في كأس الأمم الأفريقية للشباب ومن المقرر أن يشارك في أولمبياد باريس 2024.