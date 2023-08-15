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رياض - احمد صلاح - تمكن فريق أتليتكو مدريد من تحقيق فوز كبير بثلاث وأهداف مقابل هدف على فريق غرناطة في اللقاء الذي أقيم مساء الاثنين في إطار منافسات الأسبوع الأول من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وجاء ملخص مباراة أتليتكو مدريد ضد غرناطة في الدوري الإسباني الممتاز سيطرة كاملة لأتليتكو على مجريات الأمور من أجل تحقيق الفوز في أولى مواجهات الليجا الإسبانية.وشهد ملخص مباراة أتليتكو مدريد ضد غرناطة في الدوري الإسباني الممتاز تعليمات المدير الفني لفريق أتليتكو بالضغط المستمر على الفريق من أجل تحقيق الفوز وحسم اللقاء.

أهداف أتليتكو مدريد ضد غرناطة

وفي الدقيقة 45 شهد ملخص مباراة أتليتكو مدريد ضد غرناطة في الدوري الإسباني الممتاز الهدف الأول لفريق أتليتكو عن طريق اللاعب المهاجم الكبير الفارو موراتا.

وعاد فريق غرناطة من جديد إلى السيطرة على مجريات بعدما تلقى الهدف الأول من أجل تصحيح الأمور والعودة من جديد للظهور بشكل جيد في أولى مواجهات بطولة الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 62 شهد ملخص مباراة أتليتكو مدريد ضد غرناطة في الدوري الإسباني الممتاز هدف التعادل لغرناطة عن طريق اللاعب صامويل اوموروديون.

وسريعا عاد فريق أتليتكو من جديد إلى المباراة بكل تركيز حيث شهد ملخص مباراة أتليتكو مدريد ضد غرناطة في الدوري الإسباني الممتاز الهدف الثاني والتقدم لأتليتكو في الدقيقة 67 عن طريق اللاعب ممفيس ديباي.

وواصل لاعبي فريق أتليتكو مواصلة السيطرة على المباراة من أجل الحفاظ على التقدم حتى نجح لاعبي الفريق في إحراز الهدق الثالث في الدقيقة 98 عن طريق اللاعب ماركوس لورنتي وهو ما جاء في ملخص مباراة أتليتكو مدريد ضد غرناطة في الأسبوع الأول من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ملخص مباراة أتليتكو مدريد ضد غرناطة