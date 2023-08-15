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رياض - احمد صلاح - نجح نادي الخليج السعودي في التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد شريف لمدة موسمين وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي الخليج السعودي رسمياً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نجاحه في التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد شريف لمدة موسمين.ونشر الحساب الرسمي لنادي الخليج السعودي على “تويتر” فيديو ترحيبي بمهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد شريف وكتب عليه “يا رامـيني بسـحر عنـيك الاتنـين ما تقـولي واخـدني ورايـح فيـن .. محمد شريف خلجـاوياً لمدة مـوسمين”.

يا رامـيني بسـحر عنـيك الاتنـين 🎶

ما تقـولي واخـدني ورايـح فيـن ؟



«مـحمد شـريف» 🇪🇬



خلجـاوياً لمدة مـوسمين 🦅 pic.twitter.com/Y9aRaunLsC — نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) August 14, 2023

كما نشر الحساب الرسمي لنادي الخليج السعودي على “تويتر” صورة ترحيبية بمهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد شريف وكتب عليها “شريــف المُخيف”.

مكسب الأهلي من عائد بيع محمد شريف

حان وقت التعرف على مكسب الأهلي من عائد بيع محمد شريف لنادي الخليج السعودي حيث أن القلعة الحمراء وضعت بند الحصول على نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب.

وفي مكسب الأهلي من عائد بيع محمد شريف لنادي الخليج السعودي وضعت القلعة الحمراء بنداً في عقد انتقال محمد شريف للخليج السعودي يتيح له الحصول على نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب لأي نادي أخر خلال السنوات المقبلة.

قيمة صفقة محمد شريف للخليج السعودي

تقدر صفقة انتقال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد شريف إلى فريق الخليج السعودي بـ1.8 مليون دولار وسيحصل المارد الأحمر على نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب.

وكان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد شريف قد رفض تجديد تعاقده مع المارد الأحمر من أجل خوض تجربة احتراف خارجية وحسمت صفقة محمد شريق لنادي الخليج السعودي.