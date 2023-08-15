انطلاق منافسات بطولة الشباب لخماسيات القدم

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رياض - احمد صلاح - انطلقت، الإثنين، في محافظة مادبا منافسات بطولة الشباب لخماسيات كرة القدم 2023، على ملعب مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب وملعب مجمع ذيبان الرياضي.

وتنظم وزارة الشباب هذه البطولة، ضمن فعاليات صيف الأردن.

وقال مدير شباب مادبا نايف أبو رمان، إن هذه البطولة تأتي ضمن خطة محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للشباب التي تهدف إلى استغلال أوقاتهم وتطوير مواهبهم الرياضية.

وشهدت فعاليات الانطلاق إقامة مباراتين جمعت الأولى فريقي الهلال والاتفاق على ملعب مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والثانية بين إسكانات جودة والملكي على ملعب مجمع ذيبان الرياضي.