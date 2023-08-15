انت الأن تتابع خبر منتخب السيدات لكرة السلة في نصف نهائي كأس آسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة للسيدات إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس آسيا "المستوى الثاني" بعد تحقيق فوزه على المنتخب الكازاخستاتي بنتيجة 74-65.

وبهذا الانتصار، تصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الثانية، محققاً العلامة الكاملة بعدما تمكن من الفوز سابقا على كل من تايلاند وسريلانكا في منافسات البطولة المقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وحسم المنتخب الوطني الربع الأول لصالحه أمام كازاخستان بنتيجة 19-18 وانتهى الربع الثاني بالتعادل 13-13 والربع الثالث حسمه المنتخب الوطني بنتيجة 21-13 والربع الرابع انتهى بالتعادل بنتيجة 21-21.

وكانت لاعبة المنتخب الوطني، إيجا شيبارد، الأكثر تسجيلاً للنقاط في مباراة اليوم برصيد 38 نقطة.

وسيلتقي منتخبنا الوطني في مباراة الدور نصف النهائي يوم الجمعة المقبل مع الفائز من مواجهة المباراة التأهيلية للدور نصف النهائي والتي تجمع ثاني المجموعة الأولى وثالث المجموعة الثانية.

يذكر أن الفائز بلقب كأس آسيا "المستوى الثاني" سيتأهل للعب في كأس آسيا بمستواها الثاني بالنسخة المقبلة.