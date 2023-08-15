انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 أغسطس والقنوات الناقلة.. إسبانيا تقابل السويد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس والقنوات الناقلة من أهم الأشياء الذي يحب متابعتها الجميع في الوقت الحالي، حيث أنه من الأيام المليئة والحافلة بالكثير من المباريات والبطولات والمسابقات التي يريد أن يتابعها كل المشاهدين والمتابعين حول العالم.

مباريات اليوم

وتبث على جميع ملاعب العالم اليوم الأربعاء الكثير من المباريات في جميع المسابقات المختلفة، ومن أهمها مباراة السويد أمام إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم للسيدات، وهذا بجانب لقاء مارسيليا أمام باناثينايكوس خلال التصفيات الخاصة بدوري أبطال أوروبا.

جدول مباريات اليوم

وسوف نقدم لجميع عشاق الساحرة المستديرة جدول مباريات اليوم الثلاثاء، حيث أنه من أهم الأشياء الذي يبحث عنها الجميع في كل الأوقات، ويريدون العمل على متابعة كل ما هو جديد على الشاشات، وأيضاً يتم تقديم عدد كبير من اللقاءات الهامة.

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

إسبانيا X السويد – الساعة 11 صباحاً على قناة beIN Sports 1 HD Premiu.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أريس ليماسول X راكوف – الساعة 8 مساء

سبارتا براج X كوبنهاجن – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مولده X كي كلاكسفيك – الساعة 8 مساء

باتشكا توبولا X سبورتنج براجا – الساعة 9 مساء

دينامو زغرب X آيك أثينا – الساعة 9 مساء

جالاتا سراي X اولمبيا ليوبليانا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

شتورم جراتس X آيندهوفن – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

سيرفيت X جلاسكو رينجرز – الساعة 9:30 مساء

مارسيلياX باناثينايكوس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

هونج كونج رينجرز X هاي فونج – الساعة 2:30 ظهرا على قناةbeIN Sports AFC

أولماليك X السيب – الساعة 6 مساء

الشارقة X باشوندهارا كينجز – الساعة 6:35 مساء على قناةbeIN Sports AFC

شباب الأهلي دبي X الوحدات – الساعة 6:35 مساء على قناةbeIN Sports AFC