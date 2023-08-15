رأسية فاران تنقذ يونايتد من فخ وولفرهامبتون
دشن مانشستر يونايتد موسمه الجديد بفوز صعب على حساب ضيفه وولفرهامبتون 1 - صفر، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وسط استحواذ على الكُرة من طرف أصحاب الأرض، لكن من دون خطورة كبيرة على المرمى.
في الشوط الثاني، كاد لاعبو "الوولفز" أن يفتتحوا التسجيل في عدة مناسبات، لولا تألّق حارس مرمى يونايتد الجديد، أندري أونانا، وفي الدقيقة الـ76 نجح رافاييل فاران في تسجيل هدف التقدم لـ"الشياطين الحمر"، في إثر تمريرة حاسمة من الظهير الأيمن، آرون وان بيساكا، لينتهي اللقاء بنتيجة (1-0).
وحقّق مانشستر يونايتد أول 3 نقاط له في الموسم الجديد من "البريميرليغ"، وتقدّم إلى المركز السابع، وبقي وولفرهامبتون في المركز الـ17 من دون نقاط.
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