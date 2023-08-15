95 ألف دينار لدعم أندية رياضية في عجلون

انت الأن تتابع خبر95 ألف دينار لدعم أندية رياضية في عجلون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنَ مجلس محافظة عجلون عن تخصيص مبلغ 95 ألف دينار من مخصصاته المالية لدعم الأندية الرياضية في المحافظة ولواء كفرنجة من خلال إحضار مستندات مالية قدمت لهم.

قال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، إنّ المجلس يسعى بروح الفريق الواحد لتلبية الاحتياجات الملحة والمهمة في مختلف القطاعات بالمحافظة ليتم تلبيتها من خلال توزيع المخصصات والمكتسبات لجميع القطاعات بعدالة، مبينا أن المجلس وزع المخصصات للأندية الرياضية وتم إحضار مستندات مالية مقسمة عليها.

وأضاف المومني، أنّ المجلس أقر مستندًا ماليًا بقيمة 35 ألف دينار لنادي كفرنجة الرياضي لإعادة تأهيل المبنى وملعب كرة القدم و 50 ألف دينار لنادي عنجرة لإنشاء مقر للنادي و 10 آلاف، لنادي الوهادنة الرياضي لحاجته الملحة للتأهيل والصيانة لجميع مرافقه.

وأكد المومني، أهمية دعم القطاع الرياضي لما له من أهمية لمواصلة المسيرة الرياضية وتعزيز دور الشباب في مشاركتهم في هذا المجال لتحقيق الانجازات المنشودة انسجاما مع تطلعات ورؤى القيادة الهاشمية التي أعطت الشباب اهتماما كبيرا، لافتا إلى أن القطاع الرياضي والشبابي في المحافظة يعاني من قلة الامكانيات المالية والبنى التحتية لمواصلة مسيرة العمل والمشاركة في مختلف البطولات الرياضية التي تقام بالمحافظة وخارجها.