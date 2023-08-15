انت الأن تتابع خبر نادين نجيم تهدد شربليتا والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فاجأت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، جمهورها بهجومها على اللبنانيّ شربل الأسمر، صاحب حساب "شربليتا"، واتهمته بفبركة خبر يتعلق بقضية خلافية بينها وبين زوجها السابق هادي الأسمر.

في هذا السياق، كان شربل قد زعم عبر حسابه "شربليتا"، في تطبيق إكس (تويتر سابقًا) أنّ نادين توجهت إلى المحكمة الجمعة بصفة مدّعى عليها من قبل زوجها السابق، لإنهاء ما وصفه بـ"المهزلة التي تقترفها ضده على وسائل التواصل الاجتماعي".

واتهم نادين نجيم بأنها "شنّت على زوجها حربًا عبر حساباتها الخاصة ومن خلال إحدى الصفحات التابعة لنضال الأحمديّة التي دأبت على التشهير به علنًا".

وأضافت شربل: "أما هو (هادي الأسمر) فقد التزم الصمت وطلب من نادين نسيب نجيم وقف هذه المهزلة من أجل أولادهما، لكنها رفضت كل محاولات زوجها السابق، ما اضطره لمقاضاتها في محكمة قصر عدل بعبدا".

ونقلت نجيم ما دوّنه شربل حول قضيتها مع طليقها، عبر حسابها في إنستغرام، وردت عليه بغضب: "صلح معلوماتك يا شربل الأسمر الداعم الأول لطليقي هادي الأسمر وصاحب صفحة غير محترمة، نزلت لأنّه أنا مدعيي على هادي الأسمر بتلفيق والتزوير والقدح والذم إذا عبالك تعرف الحقيقة ومش العكس".

وهددته بالقول: "روح انضب بقى إنت ويلي عم يدفعولك واسكوت أحسن ما إنت كمان تلحقوا، ما تشوه الحقيقة أحسنلك! سكتت كتير ما رح اسكت بقى عن حقي".