انت الأن تتابع خبر مهاجم الأهلي محمد شريف إلى الدوري السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتواصل هجرة نجوم الكرة العالمية إلى الدوري السعودي، فقد أعلن نادي الخليج، إتمام صفقة المهاجم المصري محمد شريف، القادم من الأهلي المصريّ، وعلى أنغام موسيقى الملحن الشهير، بليغ حمدي، في إحدى أغنياته الشهيرة للراحل عبدالحليم حافظ، جاء استقبال النادي السعودي للمهاجم الدولي مع فقرة من أغنية تقول "يا رامـيني بسحر عنيك الاتنين.. ما تقولي واخدني ورايح فيـن"، وعبارة "محمد شريف خلجاويًا لمدة موسمين" على صفحة النادي في تطبيق إكس (تويتر سابقًا).

الصفقة التي أعلن عنها فجأة، من دون مقدمات طويلة، تبدو الأحدث في سياق موجة وفود النجوم للدوري السعودي، الذي انطلق موسمه الجديد الاثنين.