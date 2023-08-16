انت الأن تتابع خبر شباب الأهلي يفوز على الوحدات بثلاثية نظيفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مني فريق الوحدات لكرة القدم بخسارةٍ فادحة أمام شباب الأهليّ الإماراتي بثلاثة أهداف دونَ مقابل، في اللّقاء الذي جمعهم على ستاد راشد بدبي، الثلاثاء، ضمن الدور التمهيدي الأول في دوري أبطال آسيا.

وانتقل الوحدات في أعقاب الخسارة للمشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي، على أن تحدد مبارياته لاحقًا، فيما تأهل شباب الأهلي لمواجهة النصر السعودي في العاصمة السعودية الرياض، في الدور الإقصائيّ من البطولة القارية.

وافتتح شباب الأهلي التسجيل بالدقيقة 57، عن طريق لاعبه الأوزبكي عزيز جانييف، وعزّز رينان فيكتور تقدُّمَ شباب الأهلي بهدف ثانٍ من رأسية قوية في الدقيقة 64، فيما أحرز مؤنس دبور، الهدف الثالث لشباب الأهلي في الدقيقة 87.