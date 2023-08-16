انت الأن تتابع خبر إسبانيا إلى نهائي مونديال السيدات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأهل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في كرة القدم، المقامة في أستراليا ونيوزيلندا، للمرة الأولى في تاريخه؛ إثر تغلبه على السويد 2-1، في الدور نصف النهائي الثلاثاء في أوكلاند.

وفي مواجهة حامية الوطيس، سجلت أولغا كارمونا هدف الفوز لبلادها في الدقيقة الـ89، بعدما كانت ريبيكا بلومكفيست أدركت التعادل للسويد قبلها بدقيقة واحدة. وافتتحت الإسبانية البديلة سلمى بارالويلو التسجيل في الدقيقة الـ81.

وستُواجه إسبانيا في النهائي الفائز بين أستراليا المضيفة وإنجلترا، في نصف النهائي الآخر الأربعاء في سيدني.