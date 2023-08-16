انت الأن تتابع خبر الراحلون عن الأهلي.. 27 لاعب خارج القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الوقت الذي ضم فيه النادي الأهلي لاعبان فقط في الانتقالات الصيفية وهم المغربي رضا سليم وإمام عاشور، رحل عن القلعة الحمراء 27 لاعب بموافقة المدرب السويسري مارسيل كولر.وسيخوض المارد الأحمر في الموسم الجديد عدد كبير من البطولات القوية منها المشاركة في كأس العالم للأندية وكذلك الدوري الأفريقي لكرة القدم، دوري أبطال أفريقيا، الدوري الممتاز، كأس مصر ، كأس الرابطة والسوبر المصري للأبطال.

قائمة الأهلي الأولية في الموسم الجديد والتي تم قيدها في اتحاد الكرة، تضم حتى الآن 29 لاعبًا بجانب اللاعبين الذين تم قيدهم تحت السن.

الراحلون عن الأهلي في صيف 2023

البداية كانت مع حمدي فتحي الذي رحل نحو نادي الوكرة القطري، ثم البرازيلي برونو سافيو الذي عاد من جديد لنادي بوليفار البوليفي.

أيمن أشرف، رحل لصفوف البنك الأهلي بعد نهاية عقده ورفض مارسيل كولر بقاءه في الفريق، كما رحل سعد سمير لسيراميكا كليوباترا، بعد نهاية عقده مع الأهلي بعد نهاية إعارته مع فيوتشر.

نادي زد الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، حصل على خدمات 7 لاعبين من الأهلي وهم: أحمد سيد عبدالنبي وحمدي موسى ومصطفى سعد ميسي وشادي حسين ومصطفي فوزي وعلي لطفي، بيع نهائي ومحمد أشرف على سبيل الإعارة.

نادي سموحة قام بتفعيد بند شراء حسام حسن، بجانب استعارة مصطفى البدري لمدة موسمين ومحمد مغربي.

اللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسوني ، تم فسخ العقد معه بعد تنازله عن مستحقاته ليعود لفريقه السابق سيمبا التنزاني.

محمد محمود انضم لصفوف فيوتشر في صفقة انتقال حر بعد توجيه الشكر له، كما انضم العربي بدر لصفوف المقاولون العرب لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

نادي الداخلية ضم المهاجم أحمد سيد غريب بعد فسخ عقده، ومحمد حمدي ميسي على سبيل الإعارة.

محمد شريف انضم لصفوف الخليج السعودي، كما تم تمديد إعارة محمد ياسر إلى تيبليس التشيكي.

كما رحل عن النادي الأهلي، عدد من اللاعبين الشباب لعدم قيدهم أبرزهم ميدو حسام ومحمد نصير وعلي عمرو وفهد جمعة ووليد مصطفى ومحمد أشرف كوتو.

وتم وضع الثنائي عمار حمدي ووالتر بواليا على قائمة الانتظار.