انت الأن تتابع خبر أنا هلالي.. نيمار يعلنها رسمياً: أنا هنا في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام نادي الهلال السعودي بالإعلان بشكل رسمي اليوم على التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، وهو الذي جاء من باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك ليدعم صفوف الهلال أثناء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نيمار في الهلال السعودي

وحرص الهلال السعودي على نشر مقطع فيديو تقديمي خاص بنجم باريس سان جيرمان وبرشلونة السابق، واللاعب قال فيه “أنا هنا في السعودية.. أنا هلالي”.

وجاء في التقرير أن النجم البرازيلي سوف يحصل على راتب في الموسمين مع نادي الهلال السعودي على 160 مليون يورو وحوالي 80 مليون يورو مع باريس سان جيرمان، وذهب إلى النوادي السعودية الكثير من نجوم العالم في كرة القدم مثل رونالدو في النصر السعودي وكريم بنزيما ونجولو كانتي في اتحاد جدة، ورياض محرز في الأهلي السعودي وساديو ماني في النصر وأخيراً نيمار في الهلال.

مميزات عقد نيمار مع الهلال السعودي

وأعلنت العديد من المواقع عن الكثير من المميزات الخاصة بعقد اللاعب البرازيلي نيمار مع نادي الهلال السعودي، وهذا بجانب توفير له عقده وراتبه الذي يقدم له بشكل سنوي، ويأتي كما يلي:

يحصل على مكافأة 80 ألف يورو مع كل انتصار مع الهلال السعودي.

معه طائرة خاصة به تحت تصرفه في جميع الأوقات وهو اللاعب الوحيد بعد كريستيانو رونالدو وهو لاعب النصر الذي يوجد عنده هذه الميزة.

يسمح له أن يعيش مع شريكته بالرغم من منع هذا في المملكة العربية السعودية، وذلك يكون داخل منزل كبير مجهز بشكل كامل وعنده طاقم مخصص لخدمته طوال الـ 24 ساعة.

يحصل على 500 ألف يورو مقابل أي منشور يضعه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام” بخصوص الدعاية إلى الكرة والرياضة السعودية والدولة بشكل عام، وذلك لأنها من الأشياء التي تساعد في الترويج للرياضة فيها