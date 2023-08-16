موعد مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي .. تردد القنوات الناقلة

انت الأن تتابع خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي .. تردد القنوات الناقلةوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي موقعة نارية مساء اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس الجاري، أما إشبيلية الإسباني، على أرضية ملعب كارايسكاكيس في مدينة بيرايوس باليونان في كأس السوبر الأوروبي.

مانشستر سيتي وإشبيلية:

ويدخل مانشستر سيتي هذه المباراة، بصفته الحائز على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي 2022-2023، بعد الفوز في المباراة النهائية على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة هدف دون رد، بينما يشارك إشبيلية في هذه البطولة بصفه الفائز بلقب بطولة الدوري الأوروبي للمرة السابعة فى تاريخه على حساب روما بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث يدخل السيتي هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بينرلي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي :

تقام مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي:

تقوم قناة “beIN Sports 1 HD Premium ” بنقل مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي بتعليق حسن العيدروس.

ترددت القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي:

القمر الصناعي : نايل سات

اسم القناة :beIN Sports 1 HD Premium

تردد القناة: 11013.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.

القمر الصناعي : سهيل سات

اسم القناة :beIN Sports 1 HD Premium

تردد القناة: 11623.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.

القمر الصناعي : عرب سات

اسم القناة :beIN Sports 1 HD Premium

تردد القناة: 12379.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.