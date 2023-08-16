65 سائقا من الأردن وفلسطين في بطولة سباقات السرعة

انت الأن تتابع خبر65 سائقا من الأردن وفلسطين في بطولة سباقات السرعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنطلق الجمعة المقبل على حلبة نادي السيارات الملكي، الجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات السرعة التي بدعم من شركة زين الأردن.

وأعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن مشاركة 65 سائقا من الأردن وفلسطين في هذه البطولة.

ويتكون السباق من 3 جولات لفئات الدفع الرباعي والأمامي والخلفي، وستجري يوم غد الخميس عملية التدقيق الإداري والفحص الفني في مركز تدريب نادي السيارات الملكي ، والتدريب على المسار سيرا على الأقدام في حلبة السباق.