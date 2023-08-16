انت الأن تتابع خبر بمشاركة الأهلي.. موعد قرعة كأس العالم للأندية في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، موعد قرعة كأس العالم للأندية، التي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل بمدينة جدة.النحسة المقبلة من البطولة والتي ستقام في مدينة جدة السعودية في شهر ديسمبر المقبل، ستكون الأخيرة بالشكل الحالي قبل زيادة عدد المشاركين إلى 32 فريقا.

وضمن النادي الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية، بعد أن حقق لقب دوري أبطال أفريقيا 2023 على حساب فريق الوداد المغربي، لتكون المشاركة التاسعة للمارد الأحمر في مونديال الأندية.

وتحددت الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، ويتبقى فقط بطل كأس ليبرتادوريس لتحديد بطل أمريكا الجنوبية.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

مانشستر سيتي الإنجليزي : بطل دوري أبطال أوروبا يشارك للمرة الأولى في تاريخه.

أوراوا ريد دياموندز الياباني : بطل دوري أبطال آسيا، يشارك للمرة الثالثة في تاريخه.

كلوب ليون المكسيكي : بطل دوري أبطال الكونكاكاف ، يشارك للمرة الأولى في تاريخه.

أوكلاند سيتي النيوزلندي : بطل دوري أبطال أوقناسيا ، يشارك للمرة الحادية عشر في تاريخه.

الاتحاد السعودي: حامل لقب الدوري السعودي ويشارك بصفته بطل الدوري المحلي في البلد المنظم.

الأهلي المصري : بطل دوري أبطال أفريقيا، يشارك للمرة التاسعة.

موعد قرعة كأس العالم للأندية في السعودية

صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أفادت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد قرر إقامة قرعة مونديال الأندية في مدينة جدة يوم 7 سبتمبر المقبل.

تقارير سعودية سابقة، أفادت أن البطولة ستقام على ملعب الجوهرة المشعة بواقع 5 مباريات، فيما ستقام مباراتان فقط على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، مما يعني إقامة جميع المباريات في مدينة جدة على ملعبين.

وسيتم إجراء بعض التعديلات في الملاعب، بناء على ملاحظات وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي زار مدينة جدة مؤخراً، وأوصى بمجموعة من الملاحظات.