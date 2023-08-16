انت الأن تتابع خبر تاليسكا يقود صفقة تبادلية بين النصر السعودي وبرشلونة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير الصحف الأسبانية اليوم عن رغبة نادي النصر السعودي في الإطاحة بـ مهاجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعرضه علي نادي برشلونة الإسباني.ويعلم نادي أن النصر أن نادي برشلونة يبحث علي بديل لـ عثمان ديمبلي الذي انتقل إلي باريس سان جيرمان خلال الانتقالات الحالية، وبالتالي قام بعرض نجمه المميز تاليسكا لتعويض غياب الفرنسي وفي نفس الوقت التخلص من لاعبه.

ووفق تقارير الصحف السعودي فإن تاليسكا سيدخل في صفقة تبادلية مع لينجليت، مع احتمالات كبيرة في نجاح الصفقة بسب الأزمة المالية التي يمر به برشلونة بجانب راتب تاليسكا المعقول نسبيا حيث يتراوح ما بين 2 إلى 5 مليون يورو.

أرقام تاليسكا

وقدم تاليسكا عروض مميزه مع النصر طوال الفترة الماضية منذ الانتقال إليهم في عام 2021 حيث سجل 20 هدف في الموسم الماضي خلال 23 مباراة لعبها في بطولة الدوري السعودي.

ومن المتوقع أن يوافق برشلونة علي ضم تاليسكا لقلة الخيارات المتاحة لتعويض غياب ديمبلي في ظل رغبة تشافي المدير الفني للفريق الحصول علي بديل للاعب في أسرع وقت.

ويرغب نادي النصر السعودي في التخلص من تاليسكا خلال الإنتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع عدة صفقات عالمية مثل كريستيانو رونالدو وبروزوفيتش وماني .

يأتي ذلك نجاح الدوري السعودي في ضم عدد كبير من النجوم المميزين خلال الانتقالات الصيفية الجارية بدأها بـ كريستيانو رونالدو وساديو ماني وكريم بنزيما وفابينيو وفيرمينيو وكانتي وغيرهم من النجوم العالميين وأخرهم أمس بتعاقد الهلال مع نيمار.

عرض جديد لـ تاليسكا

وفي ظل التقارير الصحفية التي تؤكد عرض النصر السعودي تاليسكا علي برشلونة ،ودخل نادي بشكتاش التركي في مفاوضات قوية مع اللاعب وإدارة النصر للحصول علي خدمات اللاعب وسط تصريحات مثيرة من شينول جونيش، المدير الفني للنادي بشكتاش التركي، حيث أكد في وقت سابق أن أندرسون تاليسكا، تواصل معه، وطلب منه الانضمام إلى الفريق الأول.