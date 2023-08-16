انت الأن تتابع خبر إقبال غير مسبوق علي قميص نيمار في الهلال السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل الدوري السعودي سلسلة صفقاته الخرافية خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد تعاقد نادي الهلال مع البرازيلي نيمار قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.وتعد صفقة نيمار لصالح فريق الهلال السعودي بديلة للأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتقل إلي فريق انتر ميامي الأمريكي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

مزايا عقد نيمار مع الهلال

وحصل نيمار علي العديد من المزايا بالتعاقد مع الهلال السعودي حيث سيحصل علي راتب سنوي قدر بنحو 160 مليون يورو بعد شراء عقد اللاعب من باريس بنحو 100 مليون يورو

كما يحصل نيمار علي مزيد من المزايا الخاصة جدا بالتعاقد مع الهلال السعودي بعيدا عن الراتب الضخم الذي يحصل عليه اللاعب إلا إنه قدم تم الاتفاق علي توفير طائرة خاصة للاعب بجانب قصر في الرياض بطاقم خاص يعمل علي خدمته

وحدد نيمار شرط إضافي في التعاقد مع الهلال السعودي لأنه سيحصل علي 80 ألف يورو علي كل فوز يحققه الهلال بجانب 500 ألف يورو مقابل كل ستوري وبوست يقوم البرازيلي بنشره عبر حساباته الشخصية.

قميص نيمار

ولقيت صفقة نيمار إشادة كبيرة من الجماهير الهلالية وظهر ذلك في الإقبال التاريخي علي المتجر الهاص بفريق الهلال للحصول علي قميص نيمار الجديد والذي يحمل الرقم 10

وتم بيع أكثر من 15 ألف قميص بإسم نيمار ومازالت الجماهير تنتظر أمام المتجر للحصول علي التي شيرت

ومن المقرر ان يقدم نادي الهلال ، صفقة نيمار للجماهير يوم السبت المقبل قبل إنطلاق مباراة الهلال ضد الفيحاء ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي ” دوري روشن ” .

ووجه ناصر خليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الشكر لـ نيمار بعد السنوات التي قضاها في الدوري الفرنسي مشيرا إلي أن يوم وصوله للنادي كان ومازال لا ينسي .