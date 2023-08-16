انت الأن تتابع خبر خطوة واحدة تفصل الأهلي عن إعلان صفقة المهاجم الجديد.. رحيل هذا اللاعب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بات الأهلي على بعد خطوة واحدة من إعلان صفقة المهاجم الجديد لتدعيم الخط الأمامي في الفريق بناء على طلب المدرب السويسري مارسيل كولر.ويتكتم مسئولي الأهلي على اسم المهاجم الجديد، وسط تكهنات كثيرة من عدد من النقاد الرياضين حول اسم المهاجم الجديد.

ورحل من مهاجمي الأهلي في الانتقالات الصيفية الجارية كل من محمد شريف والذي رحل لنادي الخليج السعودي، شادي حسين الذي رحل لنادي زد وكذلك قام نادي سموحة بتفعيل بند الشراء في عقد استعارة المهاجم حسام حسن.

موعد الإعلان عن صفقة مهاجم الأهلي الجديد

الأهلي يتفاوض لرحيل لاعبه الجزائري أحمد القندوسي معاراً لنادي سيراميكا كليوباترا، من أجل افساح مكان في قائمة الأجانب بالفريق لقيد صفقة المهاجم الجديد.

القندوسي يحصل من الأهلي على راتب يبلغ 700 ألف دولار، بينما عرض نادي سيراميكا كليوباترا توقف عند 300 ألف دولار كراتب للاعب الجزائري.

إدارة القلعة الحمراء تتفاوض مع اللاعب الجزائري من أجل تخفيض راتبه مع نادي سيراميكا وحسم ملف إعارته ، كما يوجد مقترح أن يتحمل الأهلي فارق الراتب من أجل إعارة لاعبه أحمد القندوسي وإعلان صفقة المهاجم الجديد.

اخبار الأهلي اليوم

من جهة أخرى انتعشت خزينة النادي الأهلي بملبغ 3 ملايين و250 ألف دولار، قيمة انتقال حمدي فتحي من القلعة الحمراء إلى نادي الوكرة القطري.

الأهلي استغل المبلغ في تسديد جزء من صفقة اللاعب المغربي رضا سليم وكذلك مستحقات صفقة إمام عاشور مع نادي ميتلاند الدنماركي.

وسيخوض الفريق الأحمر معسكر أوروبي في النمسا، خلال الفترة من ٢٨ أغسطس حتى ٦ سبتمبر المقبل، استعدادا للموسم الجديد.

المارد الأحمر في الموسم الجديد سيكون أمامه بطولات عددية للمشاركة فيها وهى كأس العالم للأندية، الدوري الأفريقي، دوري أبطال أفريقيا، الدوري الممتاز، كأس مصر، كأس الرابطة والسوبر المصري للأبطال.