انت الأن تتابع خبر الدوري الأمريكي.. ملخص أهداف إنتر ميامي في شباك فيلادلفيا والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حقق فريق إنتر ميامي الإمريكي الفوز علي منافسه فلادلفيا يونيون بنتيجة اربعه أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الدوريات الأمريكي المكسيكي.

أهداف إنتر مياميواصل ليونيل ميسي أداءه المبهر مع فريق إنتر ميامي الأمريكي ونجح في قيادة الفريق إلي نهائي البطولة حيث جاءت أهداف إنتر ميامي عن طريق مارتينيز وميسي والابا ورويز

ووصل لونيل ميسي لـ الهدف رقم 9 رفقة فريق إنتر ميامي الإمريكي بعد الإنتقال لهم في يونيو الماضي في صفقة إنتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي

واصبح ميسي ثالث أفضل هداف في تاريخ إنتر ميامي ب9 أهداف بالتساوي مع روبرت تايلور بفارق 7 اهداف فقط عن زميله الحالي كامبانا صاحب المركز الثاني و20 هدف عن مواطنه الأرجنتيني هيجوايين.

أرقام ميسي مع إنتر ميامي

وتعد المرة الأولي لفريق إنتر ميامي الوصول الي نهاءي أي بطولة محلية أو قارية وذلك بفضل ليونيل ميسي الذي منحهم أيضا بطاقة التأهل لكأس الكونكاكاف 2024

ويحاول إنتر ميامي التتويج بلقب الكونكاكاف دوري أبطال أمريكا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها بشكلها الجديد في عام 2025 في أمريكا بمشاركة 32 فريقا

ومن المقرر أن يخوض ميسي النهائي رقم 42 في مسيرته وهو الأول مع إنتر ميامي.

ويلعب فريق إنتر ميامي ضد منافسه ناشفيل في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة في نهائي بطولة كأس الدوريات الأمريكي المكسيكي.