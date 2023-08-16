انت الأن تتابع خبر مسيرة بطولات النصر السعودي لا تنتهي .. وغياب اسيوي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق نادي النصر العديد من الألقاب والبطولات ولعل أول بطولات النصر كانت عام 1973 حينما توج بلقب بطولة كأس ولي العهد.ويعد نادي النصر واحد من أعرق الأندية في الدوري حيث تأسس عام 1955 ميلاديا لبيدأ العالمي مسيرة حصد بطولات النصر بداية من الدوري المحلي مرورا بالكأس

وتعد أبرز بطولات النصر حينما حقق لقب بطولة كأس الكؤوس الأسيوية عام 1997 وحقق لقب كأس السوبر الأسيوي في 1998 وعلي مستوي العربي فإ، بطولات النصر بدأت في 1996 و1997 حينما حقق كأس الخليج العربي.

بطولات النصر

وبعدها حقق نادي النصر بطولة كأس العرب للأندية الأبطال التي أقيمت العام الحالي وحقق العالمي لقبها بعد الفوز علي غريمه التقليدي الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف .

ومن ضمن بطولات النصر تحقيق لقب بطل الدوري السعودي 8 مرات خلال مواسم : 1974-75، 1979–80، 1980–81، 1988–89،1993–94،1994–95، 2013-2014، 2014-2015، 2018-2019. فيما احتل المركز الثاني “الوصيف ” 7 مرات خلال مواسم: 1976–77، 1977–78، 1978–79، 1990–91، 2000–01، 2019-2020، 2022-2023.

وأيضا حقق النصر بطولة كأس الملك 6 مرات مواسم : 1974، 1976، 1981، 1986، 1987، 1990 فيما خسر النصر المباراة النهائية سبع مرات أعوام 1967، 1971، 1973، 1989، 2012، 2015، 2016.

وجاءت بطولات النصر من بطولة كأس ولي العهد ثلاث مرات أعوام مواسم : 1973، 1974، 2014 فيما حقق النصر المركز الثاني أربع مرات أعوام 1991، 1996، 2013، 2016

وفي كأس الاتحاد السعودي (كأس الأمير فيصل) حقق النصر اللقب ثلاث مرات 1975، 1997، 2007 ، بينما جاء النصر في المركز الثاني ثلاث مرات : 1993، 2000، 2008.

وحقق النصر بطولة كأس السوبر السعودي مرتين أعوام 2019، 202 وسقط في الوصافة 2014، 2015.

بطولات النصر في آسيا

وعلي الصعيد الأسيوي فإن بطولات النصر هو لقبكأس الكؤوس الآسيوية مرة واحدة مواسم 1997 والمركز الثاني في عام 1991 بينما حقق النصر بطولة السوبر الأسيوي عام 1998.

ويأمل جماهير نادي النصر العودة الي البطولات القارية الغائبة بعد التعاقد مع صفقات جديدة قوية مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني وغيرهم من النجوم الدوليين.