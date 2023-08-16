انت الأن تتابع خبر المنتخب الإنجليزي يقصي مستضيفه في مونديال السيدات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاز المنتخب الإنجليزيّ على نظيره الأستراليّ، مستضيف كأس العالم للسيدات في كرة القدم مع نيوزيلندا، بـــ 3-1 في نصف النهائيّ الأربعاء في سيدني.

وسجّل الأهداف من قِبل إيلا توني في الدقيقة (36)، ولورين هيمب في الدقيقة (71)، وأليسيا روسو في الدقيقة (86)، فيما أحرزت سام كير هدف الأستراليات الوحيد في الدقيقة (63).

وتقابل إنجلترا نظيرتها إسبانيا الفائزة على السويد 2-1 الثلاثاء، في المباراة النهائية التي ستقام الأحد في سيدني.